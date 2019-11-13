Sen Anlat Karadeniz finali bugün mü? Sen Anlat Karadeniz bugün final mi yapıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz dizisi hayranlarını üzen haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti ve geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran dizinin fianl yapacağı açıklanmıştı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Astepe’nin olduğu, Tahir ve Nefes karakterleri arasındaki aşkı, başlarından geçen olayları anlatan dizi yayın hayatına veda ediyor.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNALİ NE ZAMAN?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin final bölümü bu akşam ATV ekranlarında olacak. Dizi hayranlanının heyecanla beklediği Sen Anlat Karadeniz finali bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Sen Anlat Karadeniz bu akşam ekran macerasına bu akşam son veriyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Sen Anlat Karadeniz'in final bölümünde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu. Bugüne kadar yaptığı işlerden bir şekilde kurtulmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan arasında büyük bir aşk başlamaktadır. Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

SEN ANLAT KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman, yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kanalın, çarşamba günleri yayınlanmasını istediği dizi için Sen Anlat Karadeniz'in fişi çekildiği iddia edilmişti.Fakat 2 sezondur reytinglerde yüz güldüren dizinin 3. sezonda istenilen izlenme oranlarına ulaşamadığı için final kararı aldığı öne sürüldü.