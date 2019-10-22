Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor? Sen Anlat Karadeniz bitiyor mu? sorularının yanıtı merak ediliyordu. Sen Anlat Karadeniz izleyicilerini üzen haber geldi. ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yayınlandığı ilk sezonunda reyting rekorları kırıyordu. Ancak Eylül'de yeni sezona başlayan Sen Anlat Karadeniz reytinglerde istediğini bulamadı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Ali Ersan Duru’nun yer aldığı Sen Anlat Karadeniz'in final yapacağını Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu dün köşesinden duyurdu. Eyüboğlu'nun yazısının iligli bölümünde şu ifadeler yer aldı:

ATV’nin, ilk bölümün ekrana geldiği 24 Ocak 2018’den bu sezon başına kadar, çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ sevenlerini üzecek bir haberim var.

İlk bölümünden itibaren Trabzon’da çekilen dizinin yapımcılığının yanı sıra yazanı ve yönetenlerinden biri olan Osman Sınav’a sordum ‘Sen Anlat Karadeniz’in akıbetini...

Çünkü İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı projenin geleceğine dair televizyon dünyasında birçok söylenti söz konusuydu.

Sınav, dizinin 64’üncü bölümle ‘final’ yapıp, ATV seyircisine veda edeceğini açıkladı.

Sınav, ATV’ye çekeceği yeni dizi üzerinde çalıştıklarını, henüz cast aşamasına gelmediklerini de söyledi.

Bir bilgi daha vereyim. ATV, ‘Sen Anlat Karadeniz’in ardından çarşamba akşamlarına TRT1’den bu sezon transfer ettiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisini koyacak.