Şemdinli'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda, ilçenin Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait iki şarjör, 50 fişek ve bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
AA
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