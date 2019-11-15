15 Kasım 2019 Cuma 09:23:50 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:30:23
Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımı: Yer testleri tam gaz devam ediyor, yürümeye başladı
Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, Akıncı paylaşımında, "Yer testleri tam gaz devam ediyor, yürümeye başladı" ifadelerini kullandı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yer testi görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ekibiyle çalıştığı anların görüntüsünü, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı.
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