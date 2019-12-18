Selçuk Bayraktar'dan CHP'li Özgür Özel yanıt: Teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız oluyorsunuz?
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan CHP'li Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. SİHA ve İHA üretiminden sonra şimdi de Akıncı TİHA daha sonra da insansız savaş uçağının geleceğini söyleyen Bayraktar, "Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi
Türkiye’de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar, “Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır SiHA/İHA üretiyoruz. Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” dedi.
2021 'DE AKINCI TİHA GÖREVE BAŞLIYOR
Bayraktar’ın mesajında belirttiği Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2021’de göreve başlaması planlanıyor. 12 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığındaki Akıncı havadan havaya füze atabilme kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabilen ve 12 bin kilometre yüksekliğe çıkabilen AKINCI, 5.5 ton ağırlığında. Akıllı radar ve elektronik harp sistemlerini de barındıran Akıncı'nın 2021’de göreve başlaması amaçlanıyor.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İyi Partili Lütfü Türkkan'a şehit babasından tepki: Ben arkadaş değil şehit babasıyım
- Son Dakika Haberi: Bakan Gül imzasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı
- Malezya'ya gelen Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama
- Başkan Erdoğan ve eski Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile kütüklerini sorgulayanlara 10 yıl hapis cezası
- İstanbul-Kıbrıs uçağında kadın yolcu paniğe neden oldu: Ben FETÖ'cüyüm, havaalanında 5 tane bomba var