Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu"S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor" notu ile paylaştı. Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor. Sen de 7/24 S/İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaşt