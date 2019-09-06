06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 01:39:49
Selaları susturmaya çalışan kaymakama hapis
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeye karşı okunan selaları susturmaya çalışan eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını belirterek, mevcut deliller kapsamında sanığın “FETÖ üyeliği” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Yasin Tikdağ’ın FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.
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