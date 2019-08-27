Selahattin Özdemir hayatını kaybetti! Selahattin Özdemir kimdir?

Selahattin Özdemir hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Selahattin Özdemir ile ilgili yapılan aramalar yoğunlaştı. 3 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR?

1982 yılında ilk albümünü çıkartan Selahattin Özdemir, bugüne kadar 20'den fazla albüme imza attı. Ünlü şarkıcı; "Esrar Perdesi", "Yaşarken Ölenler", "Sensiz de Olur", "Aramızda Sıra Dağlar", "Kimsem Yok Benim", "Filmin Sonu" ve "Yaşamam Artık"gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. İşte, Selahattin Özdemir hakkında merak edilenler...

Selahattin Özdemir 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi. 1982'de ilk albümüne imza atan sanatçı, günümüzde müzik dünyasında aktif olarak yer almamakta ve Mersin'de işletmecilik yaparak geçimini sağlamaktadır.

Sanatçının bir dönem ortaya atmış olduğu "İngilizce Arabesk" projesi fazla ilgi görmemiştir.

Özdemir şarkılarında genellikle acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Son albümü "Gidemezsin" 2009'da piyasaya çıkmıştır.

59 yaşındaki Selahattin Özdemir 27 Ağustos 2019 tarihinde yaşamını yitirdi.