Selahattin Demirtaş'tan alçak tehdit: O bir kere olur!

Terör örgütü PKK'nın medya organlarından birine konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'de PKK/YPG hedeflerine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldı.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE..."

Demirtaş Türkiye'yi tehdit ederek, "Hiç kimse bugünleri de unutmayacaktır elbette. Günü geldiğinde kimse bağrına taş falan basmayacaktır, o bir kere olur." diye konuştu.

İTTİFAK'A GÖZDAĞI

HDP'nin gizli seçim ittifakı yaptığı CHP ile İYİ Parti'nin gönülsüz de olsa operasyona destek vermesine de tepki gösteren Demirtaş, bu partilerin halka "özeleştiri" borçlu olduğunu savundu.

İşte Selahattin Demirtaş'ın skandal ifadeleri:

"Barış isteyen halka özeleştiri sorumluluğu, savaşın arkasında hizalanan muhalefettedir. Onların yerinde olsam Kürt halkını hafife almazdım. Bugünden başlayarak kendimi affettirmek için pratikte ikna edici adımlar atardım. Yoksa yarın geç kalınmış olabilir."

(A Haber)