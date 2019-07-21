Sel felaketinin yaşandığı Düzce’de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cansız bedeni bulundu.
Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Çevre illerden gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.
Melen Çayı’nın denize dökülen bölümünde ise, ekipler botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.
İHA
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- Sel felaketinin yaşandığı Düzce’de kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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