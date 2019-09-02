Şehit yakınlarını çıkarıp PKK’lıları aldı

Türkiye terör bağlantısı nedeniyle Diyarbakır, Van ve Mardin’e atanan kayyumları konuşurken, Mardin’in Derik ilçesinden de skandal bilgiler geldi. Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez göreve gelir gelmez önce belediyede Türkçe konuşmayı yasakladı, sonra da farklı kadrolarda çalışan şehit aileleri ile asker-polis yakınlarını işten çıkarttı.

‘KÜRT BELEDİYESİDİR GİDECEKSİNİZ’

Şehit Nuri ve İdan Dinç’in kardeşi Mehmet Dinç, “Seçimleri kazandıktan sonra ‘Burası bizim Kürt belediyesidir. Gideceksiniz’ dediler. Biz bu laflara kulak asmadık. Ben belediyede şoför kadrosundaydım, çöp toplama görevine verildim. 10 gün rapor aldım. Raporumun 3’üncü gününde işten çıkarılmışım” diye konuştu. Sıddık Dinç de şehit yakını olduğu için belediyeden atıldığını belirterek, “Göreve gelir gelmez ilk iş beni temizlik işine verdiler. Çalışmaya başladım. Ancak ben görevimin başındayken haberim olmadan çıkışımı vermişler. 8 gün boyunca çıkışım verildiği halde beni çalıştırdılar” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK İŞİNE VERDİ

Büro memuru Bilal Dinç’in, Mülkiye Esmez imzalı temizlik personeli olarak görevlendirilme yazısı.

Derik Belediyesi’nde Büro Memuru kadrosunda çalışan Bilal Dinç de, Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in aldığı kararla temizlik personeli olarak görevlendirildi. 2 şehit yeğeni olduğunu belirten Bilal Dinç, “4 yılık üniversite mezunuyum, iki yıldır büro personeli olarak belediyede çalışıyordum. Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, 29 Ağustos tarihinde görevlendirme yetkisini kullanarak Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik personeli olarak görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde işten çıkarılma durumuyla karşı karşıyayım. Bir şehit yakını olarak terör yandaşlarının hüküm sürmesinden son derece rahatsızlık duyuyorum” şeklinde konuştu. Derik Belediyesi’nde taşeron olarak işe başlayan Bayram Tağ, “Sınava girerek kadrolu oldum. Yaklaşık 2,5 sene şoför kadrosunda çalıştım. Daha sonra HDP’li belediye geldi. Ayın 15’inde belediyeden çıkışımızı verip 16’sında görev yazmışlar” diye konuştu.

SİCİLLERİ KABARIK

Şehit yakınlarına mobbing uygulayıp işten çıkaran Mülkiye Esmez, boşalan kadrolara örgüte yakın isimleri doldurdu. Bir oğlu PKK saflarında olan Burhan Temel, HDP’li Esmez’in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapıldı. Babası Mustafa Aydın 1994’te PKK’ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, Hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı. Ablası PKK saflarında etkisiz hale getirilen Müslüme Bahçeci, hendek olaylarına katıldığı için cezaevinde yatıp çıkan Ahmet Yapıcı ve Mahsun Temel de belediyeye yerleştirildi.

KHK’lılar belediyede

KCK Derik sorumlusu olduğu iddia edilen babası Şerif Tekin halihazırda cezaevinde bulunan Sinan Mervan Tekin de kadroyu kapanlar arasında. Kayyum döneminde güvenlik soruşturmasından geçemediği için belediyedeki görevine son verilen Hediye Güneş de halen belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili olarak görev yapıyor. Ayrıca Hamdullah Şen ve Abidin Erçin isimli şahısların da kayyum döneminde güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarıldığı, HDP’li belediyeyle birlikte yeniden kuruma alındığı öğrenildi.

(Yenişafak)