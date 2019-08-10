Şehit yakınlarına HDP zulmü 

31 Mart’tan sonra göreve gelen CHP ve HDP’li belediye başkanları, işçi kıyımı konusunda birbiriyle yarışıyor. CHP’li belediye başkanları, seçim çalışmalarında, kimseyi işten çıkarmayacaklarına dair sözler verip, koltuklarına oturunca binlerce işçiyi kapının önüne koydu. HDP’li belediyeler ise kayyum döneminde işe alınan şehit yakınlarını tespit edip onlarcasını hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardı.

ÇIKARMALAR SÜRECEK

Son olarak, Şırnak’ta HDP’li Silopi Belediyesi’nde 20 işçinin, kendilerine herhangi bir ihbar, yazılı tebligat verilmeden belediyeyle ilişkisi kesildi. Kayyum döneminde işe alınan işçilerin arasında, şehit yakınlarının da olduğu öğrenildi. Belediyenin, bayram sonrasında da 217 personeli daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ

Bayram öncesi ekmeklerinden olan işçiler, belediye önünde kararı protesto etti. Kendilerine haksızlık edildiğini söyleyen mağdur işçiler, belediye araçlarının park edildiği Dicle mahallesindeki garajın giriş ve çıkışını kapattı. İşçiler adına gazetecilere açıklama yapan Mustafa Başak, “Hiçbir gerekçe göstermeden işten atarak bizi ve ailelerimizi mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden destek bekliyoruz. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Kararın geri alınması için eylem başlattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.