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23 Eylül 2019 Pazartesi 14:48:48 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:51:21

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından Diyarbakır'daki annelerin "evlat nöbeti"ne destek

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Necmettin öğretmenin şehit edilmesinin ardından büyük hüzün yaşayan ve zor günler geçiren baba Yılmaz, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemini destekliyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Demirkapı köyünde AA muhabirine açıklama yapan Hamit Yılmaz, evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Evlat acısının ne demek olduğunu derinden hissettiğini belirten baba Yılmaz, Diyarbakırlı annelerinin eylemini haklı gördüğünü ve kalbinin onlarla olduğunu söyledi.

Yılmaz, annelerin HDP binası önündeki eylemini haber alınca terör örgütünün biteceğine yönelik içinde büyük bir umut ışığı yandığına işaret ederek, örgütün sonunun geleceğine inandığını vurguladı.

Türk milleti ve şehit ailelerinin Diyarbakır annelerinin arkasında olduğunu ifade eden Yılmaz,  "Onlara elimizden geldiğince destek veriyoruz. Kalbimiz onlarla. Yeter ki bu musibet, bu bela bir an önce ülkemizin başından defolsun. Anneler, davalarından vazgeçmesinler, çocuklarını terör örgütünün elinden almaya çalışsınlar." dedi.

HDP ve PKK'nın aynı çizgide olduğunu savunan Yılmaz, terör örgütünün yabancı devletlerin taşeronluğunu yaptığını ve vatana ihanet ettiğini söyledi.

Yılmaz, Türk milletinin Türk'ü, Kürt'ü ile bir ve bütün olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hepimiz beraber bir milletiz. Bu vatanın sahibiyiz. Diyarbakır da Van da Hakkari de Trabzon da bizim. Bir bayrağımız ve bir vatanımız var. O ailelere vatanımız, bayrağımız ilelebet yaşasın diyorum. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası olarak Diyarbakır'daki çocuklarını arayan annelere desteğimiz sonsuz. Çocuklarının örgütün elinden bir an önce kurtulması için dua ediyoruz. Çocuklarına sahip olup eylemlerini sürdürsünler. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası olarak evladı dağda olan diğer ailelerin de HDP binasının önüne gelip bir an önce çocuklarını örgütün elinden kurtarmalarını temenni ediyorum."

"Annelerinin yüreklerinin yarasını dindirsinler"

Baba Yılmaz, Allah'tan kimseye evlat acısı yaşatmaması temennisinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dağdaki o terör örgütünün ellerinden bir an önce kurtulup devletimize teslim olsunlar. Devletin şefkatli ellerine teslim olsunlar. Annelerinin yüreklerinin yarasını dindirsinler, annelerine acı çektirmesinler. Bir an önce dönsünler. Ha Diyarbakır'daki annemiz ha Gümüşhane'deki annemiz, değişmiyor. Acı aynı acı. Bu vatanın acısı."

AA

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