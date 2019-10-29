Şehit Mustafa Korkmaz’ın cenazesinde CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan skandal görüntü

Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında yaralanarak tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) kurtarılamayarak şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz Mersin Muğdat Camiinde tören düzenlendi.

Şehidin cenaze töreninde Mersinliler akın ederken, törende gözyaşları sel olup akarken sinir krizleri geçiren aileyi yine protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP'Lİ VEKİL ALİ MAHİR BAŞARIR'DAN SKANDAL POZ!

Şehit Mustafa Korkmaz'ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyla medyada gündem oldu.

TEPKİ YAĞDI

Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar, "CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?", "Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için.", "Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf" şeklinde tepkiler gösterdiler.