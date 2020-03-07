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07 Mart 2020 Cumartesi 09:41:00 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:54:53

Şehit MİT'çiyi deşifre eden Ümit Özdağ'ın şok eden bağlantıları

Ümit Özdağ, Libya'da şehit olan MİT personelini deşifre etmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'li Özdağ'ı mercek altına aldı. Yalçın'ın açıkladığı bağlantılar buzdağının arkasını gösterebilecek mi?

MİT mensubunun Libya’da şehit edilmesini deşifre eden İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın kime hizmet ettiği merak ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "gerçek yüzünü gösterme zamanı" diyerek İyi Parti'li Özdağ’ın FETÖ’nün Yurtta Sulh Konseyi’nde yer alabileceğini iddia etti.

MHP'li Yalçın, Twitter’dan dikkat çeken tespitlerde bulundu:

- 15 Temmuz ihanet teşebbüsü sırasında, tıpkı babasının geçmişteki darbelerde kader arkadaşı Türkeş’i terk ederek ortadan kaybolduğu gibi, Özdağ da o gece ortadan kaybolmuştur.

- Vaktiyle MHP’nin geleneksel çizgisinden saptığını, PKK’nın güçlenmesine yol açtığını ileri sürerek Bahçeli’ye karşı 2006’da bayrak açan Özdağ, CHP ve İP’in PKK’nın siyasi kanadı HDP ile gayri resmi seçim ittifakına sesini çıkarmamıştır.

- Özdağ, İsrail ve Yahudi lobileriyle ve ABD’deki Yahudi think-tank kuruluşu JINSO ile kurduğu gizli ilişkilerin, Rant Corporation ile görüşmelerinin sebebini açıklamalıdır.

- Türk milliyetçileri; Ümit Özdağ’ın ABD ile İsrail’de Türkiye’nin ve ülkücü Hareketin geleceğine dair ne tür kirli pazarlıklar yaptığını bilmek istemektedir.

- Özdağ, ASAM bütçesiyle gerçekleştirdiği İsrail gezilerinde Mescid-i Aksa’yı mı yoksa MOSSAD’ı mı ziyaret etmiştir?

- Ümit Özdağ’ın “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olup olmadığı araştırılmalı; bu sözde milliyetçinin, aslında Türk milliyetçiliğinin kripto düşmanı ve Türkiye’de küresel aktörler adına görev yapan pis bir ajan olup olmadığı acilen aydınlatılmalıdır. 

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