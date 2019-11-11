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11 Kasım 2019 Pazartesi 17:36:04 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 17:37:14

Şehit Kaymakam Safitürk mezarı başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün 3. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Arifiye Kaymakamlığı ile Arifiye Belediyesi tarafından Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım, annesi Fatma ile eşi Ayşegül Safitürk'ün yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehit kaymakam ve tüm şehitler için dua edildi. Törende, şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ile bazı yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Şehitler her bir ailenin ferdi oldu"

Vali Nayir, törende yaptığı konuşmada, şehitliğin bir insana nasip olabilecek en önemli makamlardan biri olduğunu belirterek, "Ne güzel ki böyle bir iman duygusuna, nimete sahibiz. Kendimizi bununla mutlu hissediyoruz. Peygamberlerle birlikte haşrolunacak şehitler, önemli bir fedakarlık sonucu bu makamı elde etti. Canlarını feda ederek bu ülkeyi bize bıraktılar." diye konuştu.

Türklerin kadirşinas bir millet olduğunu dile getiren Nayir, şunları kaydetti:

"Yapılan iyiliği, fedakarlığı unutmuyor. Şehitler, her bir ailenin ferdi oldu. O acı bütün ailelerimiz tarafından hissedildi, bölüşülüp azaltılmaya çalışıldı. Bugün minarelerimizde ezanlar okunuyorsa, bayrağımız gönderimizde nazlı nazlı dalgalanabiliyorsa, mukaddesatımız, namusumuz güvence altındaysa, inanıyoruz ve biliyoruz ki yapılan bu fedakarlıklar sayesinde bunlar oldu. Allah bu duygudan bizi mahrum etmesin, şehitlerimizin ailelerine sabrın en güzelini nasip etsin, ülkemizi korusun."

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk de destek için gelenlere teşekkür etti.

Törenin ardından Vali Nayir, baba Asım Safitürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Anma etkinliğinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

Safitürk Derik'te anıldı 

Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün üçüncü yılında görev yaptığı ilçede gözyaşlarıyla anıldı.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi ve Derik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.  

Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon görüntüsü izlenirken duygusal anlar yaşandı. 

Lise öğrencilerinin Şehit Kaymakam Safitürk için yazdığı şiirlerin okunurken bazı öğrenciler ve davetliler gözyaşlarını tutamadı. 

Safitürk'ün anısına düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrenci Emine Arslan, Safitürk'ü çok sevdiği için ona bir şiir yazdığını belirtti. 

Sevgisinin hiçbir zaman eksilmeyeceğini kaydeden Arslan "Ona olan sevgimi şiirle dile getirdim. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir insan. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz.'' dedi. 

Şiiri okuyan Rojbin Alas ise bir ömür boyu kalplerinde Safitürk'ün sevgisini taşıyacaklarına işaret ederek, "Hep sol tarafımızda yaşayacak. Onu tanımadım. Bu, benim için bir eksiklik. Keşke zamanı geriye alıp onunla tanışabilseydim." diye konuştu.

Anma programına Derik Kaymakam Vekili Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Cebiroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çakmak, İlçe Jandarma Yüzbaşı İlhan Değirmenci ile çok sayıda davetli katıldı.

(AA)

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