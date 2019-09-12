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12 Eylül 2019 Perşembe 10:00:44 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:16:48

Şehit kardeşini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Adana'da şehit kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda 8 Mayıs'ta, Şeyhmus Yeniay (24) ile Vedat Ç. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Vedat Ç, Yeniay'ı bıçakla ağır yaraladı.

Diyarbakır'da 18 Şubat 2016 yılında terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Fatih Yeniay'ın kardeşi olduğu belirlenen Şeyhmus Yeniay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Vedat Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin gidebileceği adreslere operasyon düzenleyen polis, zanlıyı merkez Çukurova ilçesinde saklandığı bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeniay'ın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

AA

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