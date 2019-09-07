Şehit Kansuva'nın babaevinde yas

Kansuva'nın Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde ikamet eden anne ve babasına acı haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı.

Bazı emniyet mensupları ve vatandaşlar şehidin anne ve babasına baş sağlığı dilemek üzere eve geldi.

Etimesgut Belediyesince evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Kansuva için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Kansuva'nın cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

AA