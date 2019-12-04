Şehit Erol Olçok'un kemikleri sızlıyor! Boşandığı eşi Nihal Olçok'un, Davutoğlu'nun partisine geçtiği iddia edildi

Edinilen bilgiye göre Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partisinin Kurucular Kurulu içinde FETÖ'cü 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yaşandığı gece eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok'un da yer aldığı iddia edildi. İddiaya göre bayan Olçok Kurucular Kurulu toplantısına da katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün seçim kampanyalarını yürüten Olçok, başarılı stratejileriyle Başkan Erdoğan'ı millete doğru anlatarak seçimlerde büyük katkısı olan bir dava adamıydı. Oğluna Tayyip ismini verecek kadar da Başkan Erdoğan'a yakın biriydi.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Ortaya atılan iddia sosyal medayada büyük tepkilere neden olurken Nihal Olçok da Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

EROL OLÇOK'TAN 2013 YILINDA BOŞANMIŞTI

Paralel Devlet Yapılanması 'FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Nihal Olçok'un 2013 yılında boşandığı eski eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit olmuştu. Nihal Olçok'un eski eşinin soyadını neden kullandığı ise bilinmiyor.

DAVUTOĞLU, "ÖLENE KADAR" DEMİŞTİ AMA PAZARA KADAR DAHİ SÜRMEDİ

5 Mayıs 2016'da Başbakanlık görevinden alınacağı ortaya çıkınca basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan benim dilimden benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhinde tek bir söz duymadı duymayacak" diyen Ahmet Davutoğlu'nun şuanki parti kurma çalışmalarıyla seçmeni bölmeye çalışması aşikar. Başkan Erdoğan'ı iktidardan indirip Türkiye'yi eski koalisyon krizleriyle baş başa bırakmaya çalışması hayretle izleniyor. Taban tabana zıt ve suçlayıcı iddiaları hemen her gün gündemi meşgul ediyor, Türkiye'nin kahir ekseriyetinde tepkiyle karşılanıyor ve zihinleri bulandırıyor. Ek olarak Davutoğlu'nun, Başkan Erdoğan tarafından kendisine tevdi edilen AK Parti Genel Başkanlık ve Başbakanlık görevlerinde 17/25 Aralık 2013'ten itibaren FETÖ ile mücadele etmediği biliniyor.