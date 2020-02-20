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20 Şubat 2020 Perşembe 10:05:33 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:41:54

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında FETÖ'den 6 gözaltı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun FETÖ içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinde yönelik operasyonda 6 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

5'İ FETÖ'DEN TUTUKLU, İKİSİ FİRARİ

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

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