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19 Şubat 2020 Çarşamba 13:54:36 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 14:09:39

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 2 FETÖ üyesi itirafçı oldu

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

2018 yılında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit eden polis memurunun da içerisinde bulunduğu FETÖ/PDY terör örgütünün hücre yapılanmasında oldukları değerlendirilen 27 şüpheliye yönelik 13 Şubat günü operasyon düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonda Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun abisi ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'inin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde olduğu öğrenilirken, 2 şüphelinin yurtdışında oldukları tespit edildi.

Operasyonla yakalanan 20 şüphelinin  İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, 2 FETÖ üyesinin etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu bildirildi. İtirafçı olan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, 18 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

DHA

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