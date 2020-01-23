Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı arkadaşları anlattı

  • Bist 100
    122765
  • Dolar
    5,9323
  • Euro
    6,5795
  • Altın
    296,3400
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı?
Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor
Ocak ayı otomobil kampanyaları Ocak ayı otomobil kampanyaları
Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi
Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti
NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız
Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı
Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı
2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak?
Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde
TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi
Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum
Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi
TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama TOKİ'den Yeni Eskişehir Stadyumu'yla ilgili açıklama
İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi İtalya'da mahkeme 'giyinmek için harcanan zaman da mesainin parçası' dedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 13:33:05 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:43:38

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı arkadaşları anlattı

Diyarbakır'da 19 yıl önce uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın dostları, Okkan ile anılarını anlattı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen Ali Gaffar Okkan, 1970'te Polis Kolejini, 1973'te Polis Akademisini bitirdi. Okkan, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atandıktan sonra emniyet amirliği rütbesi alana kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne 1993'te terfi eden Okkan, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı.

Ali Gaffar Okkan'ın adı, 18 Kasım 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladıktan sonra kentte ilklere ve önemli başarılara imza atmasıyla gündeme geldi. Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradığı hain terör saldırısında beraberindeki 5 polis ile şehit düşen Okkan, diğer kahramanlar gibi vatan sevgileri ve meslek aşklarıyla unutulmayan isimler arasında yer aldı.

"Ali Gaffar Okkan" ismi, memleketi Hendek'te olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlarda da yaşatılıyor.,

Okkan'ın çocukluk arkadaşlarından Mustafa Gezici, çocukluklarından itibaren başlayan dostluklarının vefatına kadar devam ettiğini söyledi. 

Mesleğe başladıktan sonra Hendek'e her gelişinde görüştüklerini, onun dışında sürekli telefonda konuştuklarını anlatan Gezici, Okkan'la anılarından bahsetti.

Okkan'ın bir akşam annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'dan memlekete geldiğini, hastaneye beraber gittiklerini ve sabaha kadar polis noktasında beklediklerini anlatan Gezici, "Ufak bir delikanlı tepsiyle simit satıyordu. Kendisi de fırıncı olduğu için çocuğu çağırdı. Tepsideki simitlerin hepsini aldı ve hastanedeki doktorlara, hemşirelere dağıttı. Gariban dostuydu, çocuk sevinsin isterdi." diye konuştu.

Okkan'ın şehit edildiğini duyduktan sonra babaevine gittiğini aktaran Gezici, şöyle devam etti:

"Çok acı bir gündü. Önce inanamadık, 'Olmaz' dedik. Ölmeden önce de yolda konuşuyorduk. Gazetelerde çıkan ölüm tehdidi haberlerini sormuştum. Bana gülerek, 'Bir şey olsa benim cenaze namazımı Hendek almaz.' dedi. 'Allah korusun, niye öyle söylüyorsun?' dedim. 'Yok yok bir şey olmaz.' dedi. Dediği gibi de oldu, Hendek doldu taştı, bütün il ve ilçelerden insanlar geldi. Ben daha öyle bir cenaze görmedim."

Okkan'ın iyi niyetli, dürüst bir insan olduğunu ifade eden Gezici, arkadaş veya iş ortamlarında her gün mutlaka Okkan'ı andıklarını sözlerine ekledi.

"FAKİR FUKARAYA YARDIMI, MUHTAÇLARA EL UZATMAYI SEVERDİ"

Okkan'ın bir diğer çocukluk arkadaşı Şehabettin Dikbayır da Okkan'la aynı mahallede büyüdüklerini söyledi.

Okkan'ın ailesinin ve kendi ailesinin minibüsleri olduğunu, bu araçlarda çalışırken samimiyetlerinin arttığını anlatan Dikbayır, dostluklarının Okkan'ın şehadetine kadar devam ettiğini belirtti.

Çocukluk yıllarında ilçede Okkan'la birlikte en çok araba kullanmayı sevdiklerini aktaran Dikbayır, "Bursa'ya araba almaya gittik. 'Sen müdürsün, plaka almaya gerek yok, beklemeyelim bir an önce gidelim Hendek'e.' dedim. 'Yok öyle şey olmaz.' dedi. Kurallarından hiç taviz vermedi, işle arkadaşlığı ayırırdı." diye konuştu.

Şehadetinden bir gün önce akşam saatlerinde görüştüklerini belirten Dikbayır, "Simit, ramazan pidesi, peynir, zeytin ve çayı çok severdi. Geldiğinde bunları fırında yaptırır, oturur hep beraber yerdik." dedi.

Okkan'ın şehadetini nasıl öğrendiğini anlatırken duygusal anlar yaşayan Dikbayır, "Direksiyondaydım neredeyse bırakacaktım, çok zor oldu çünkü çok iyi görüşüyorduk. Bugünkü gibi aklımda, hiç çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Ali Gaffar Okkan'ın memleketi için velinimet olduğunu dile getiren Dikbayır, "İyi bir insandı. Karakteri çok düzgündü. Fakir fukaraya yardımı, muhtaçlara el uzatmayı severdi. Hiç kimse de yaptığı iyiliği görmezdi." değerlendirmesini yaptı.

"MESLEK AŞKIYLA YANIP TUTUŞAN BİR ARKADAŞIMIZDI"

Okkan'ın yakın arkadaşlarından Bedri Nal ise Okkan, Polis Kolejini kazandıktan sonra izin zamanlarında görüşmeye devam ettiklerini anlatarak, "Ölüm haberini alınca mahvolduk, yıkıldık. Hala da unutamıyoruz gördüğünüz gibi." dedi.

Okkan'ın mesleğinin getirdiği stresi Hendek'te attığını belirten Nal, "İşinden hiçbir şey sormazdık, işinin stresinden uzak tutmak için ona moral verirdik. Memleket aşığıydı, meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir arkadaşımızdı." ifadelerini kullandı.

Nal, Sakaryaspor'un maçlarını beraber takip ettiklerini, görev yerlerine yakın illerdeki maçlara geldiğini ve beraber deplasman maçlarına gittiklerini belirterek şehadetinden bir süre önce görüştüklerini kaydetti.

Şehit edildiğinin haberini evde otururken aldığını söyleyen Nal, "Televizyonda alt yazı geçti. Arkadaşım aradı, bir anda şoke olduk. Diyarbakır'da böyle bir şey olacağını düşünemezdik, 'Ben çok rahatım.' derdi. Diyarbakır'dan gelen fındık işçileri Gaffar için 'O bizim babamız.' derlerdi." diye konuştu.

Meslekte yeni yetişen gençlere örnek olduğunu, yerinin dolmayacağını belirten Nal, Okkan'ın giyimine özen gösterdiğini ve modayı takip ettiğini sözlerine ekledi.

Okkan'ın hatırasını yaşatmaya çalıştıklarını kaydeden Nal, "Çok farklı bir arkadaşımızdı, onu her zaman için arıyoruz, anıyoruz. Muhabbetlerimizde ismini anmadan geçemiyoruz." dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ