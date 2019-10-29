Şehit cenazesinde tepki çeken anlar! Bir şehit gülmediğiniz kalmıştı
Hakkari'de teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz’ın cenaze töreninde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın gülerken çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Şehit Mustafa Korkmaz’ın gözyaşları arasında uğurlandığı sırada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in kulağına gülerken bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyla medyada gündem oldu.
Paylaşılan fotoğrafın altına tepkilerini gösteren vatandaşlar, “CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın?”, “Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için.”, “Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf” şeklinde tepkiler gösterdiler.
(Mersin Haber)
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