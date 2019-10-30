Şehit cenazesinde kahkaha

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Mustafa Korkmaz, Mersin'de önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. Mersinlilerin akın ettiği şehit Korkmaz'ın cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından Muğdat Camisi'ne getirildi. Şehidin yakınları ve vatandaşların gözyaşları sel oldu. Şehit askerin bir yakını “Kalk Mustafa kalk, utandır buraya gelenleri” diyerek gözyaşı döktü.

TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sinir krizi geçiren ve fenalaşan bazı şehit ailesiyle yakınlarını protokol üyeleri teselli edip, sakinleştirmeye çalıştı. Ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin annesi Yeter Korkmaz da ağıt yaktı.Korkmaz'ın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Ancak dün ortaya çıkan fotoğraf, Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

Babaannesi, torunu Mustafa Korkmaz’ı asker selamıyla uğurladı. Sinir krizi geçiren şehit ailesi ve yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Şehit Mustafa Korkmaz'ın gözyaşları arasında uğurlandığı anlarda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kulağına gülerek bir şeyler fısıldaması sırasında çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına vatandaşlar, “CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şehit cenazesinde gülmeyi nasıl başardın”, “Şehit cenazelerine katılmayı sadece görüntü olsun diye ve siyasi amaçlı yaptıkları için.”, “Ateş düştüğü yeri yakıyor gerisi hikaye adlı fotoğraf” şeklinde tepkiler gösterdiler.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de daha önce bir şehit cenazesi başında gülerek sohbet etmişti.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın şehit cenazesindeki skandalı, akıllara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i getirdi. Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verilirken benzer bir skandala imza atmıştı. Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehit cenazesi başında gülerek sohbet etmeleri büyük tepki toplamıştı.