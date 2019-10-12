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12 Ekim 2019 Cumartesi 09:08:22 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:59:47

Şehit annesi Solmaz Günay sözleriyle tüyleri diken diken etti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek yağıyor. Balıkesirli şehit annesi 69 yaşındaki Solmaz Günay, "Atın hemen uçağa harekâta beni de götürün. Ben gitmeye hazırım. Canım hepsine feda olsun" diyerek tüyleri diken diken etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Mehmetçiğe destek büyüyor.

Balıkesirli şehit aileleri ve gaziler harekât için destek açıklaması yaptı. Oğlu 28 Haziran 2012 tarihinde şehit olan 69 yaşındaki Solmaz Günay yürümekte zorlanmasına rağmen Suriye'deki harekata gitmeye hazır olduğunu söyledi. Oğlunun acısını 8 yıldır yaşadığını söyleyen Solmaz harekat bölgesine gitmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Yürümeye takatim yok ama şimdi hemen gitmeye hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

KEŞKE BEN DE SAVAŞABİLSEM

HATAY: Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Afrin'e gidecek askerlere çay demleyen 86 yaşındaki Muhammet Bulut: Askerlerimiz için her gün dua ediyorum. Keşke ben de Mehmetçik olsam da ben de vatanım, milletim için savaşsam.

ŞUBEYE DİLEKÇE VERDİLER

BURSA: Emekli Binbaşı Platformu Başkanı Bülent Plevne (64) ile emekli binbaşılar Ayhan Adak (61), Emin Sarper (71) ve Kazım Çetin Nilüfer Askerlik Şubesi'ne gelerek Barış Pınarı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdi.

KÜTAHYA: Altıntaş İlçesindeki Zafer İlk Öğretim Okulunun minik öğrencileri ellerini semaya kaldırarak dua etti.

KOCAELİ: Kartepe Belediyesi Eşme Ayva Şenliği Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla iptal edildi. Şenlik için hazırlanan Eşme ayvası ise TSK'ya teslim edilecek.

ELAZIĞ: Şehit Fethi Murat İlkokulunda eğitim gören 750 öğrenci, okul binası yanındaki alanda bir araya gelerek 'Barış Pınarı' yazılı koreografi oluşturdu.

BALIKESİR: Ören Mahallesi meydanında gıda işletmesi bulunan evli ve 3 çocuk babası Adem Teslim, 3 günlük kazancını Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfına bağışladı.

EDİRNE: Keşan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla yazdıkları mektup ve yaptıkları resimleri gönderdi.

ZONGULDAK: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında çalışan işçiler, yeraltında başlayacakları mesai öncesi TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile birlikte askerler için dua edip kurban kesti.

İSTANBUL: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin yanı sıra, gaziler Reşit Kazıcı, Sıtkı Avcı, Erkan Yüce ve şehit yakınları operasyona tam destek verdi.

HER VAKİT DUA EDİYORUZ

ADIYAMAN: Kuzey Irak'taki terör tehdidinden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve 4 yıl önce Adıyaman'da yaşamaya başlayan Hayati Kemal, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda olduğu gibi Barış Pınarı'nı da destekliyoruz. Her vakit namazında Türkiye için, Türk ordusu için ve Recep Tayyip Erdoğan için dua ediyoruz. Onların tek derdi bizim gibi vatanından, toprağından, bayrağından ve atasından ayrı kalan kardeşlerimizin kendi vatanına dönmesidir" dedi.

TÜRKİYE, KÜRTLERE NEFES OLDU

İSTANBUL: Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PYD'nin işgal ettiği bölgelerden kaçarak, Türkiye'ye sığınan Kürtleri temsil eden Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Tammo, "YPG/ PKK zulmünden kaçarak, Türkiye'ye sığınan 450 bin Kürt, yıllardır burada yaşıyor. Türkiye, Kürtlerin düşmanıysa bizim burada ne işimiz var? Türkiye, PKK zulmünden kaçan Suriyeli Kürtlere nefes oldu. Suriyeli Kürtlerin tek düşmanı, YPG/PKK'dır" dedi.

(Sabah)

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