Şehit ailesinden duygulandıran bağış!

Şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "Kızım Cennet çok yardımseverdi. Çocukları çok severdi. Engelli çocuklara gidip kitap okur, öğrencilere ders çalıştırırdı. Kızımın bir vaadi vardı. Sürekli 'Ben çocukları okutacağım' derdi. 15 Temmuz'dan sonra devletimiz 251 şehit ailesine Ankara'da daire verdi. Eşimle birlikte o zaman biz bu daireyi 'Cennet için hayrat olarak kullanalım' dedik. Çünkü Kızılay 15 Temmuz'da Adli Tıp önünde kızımın DNA'dan cesedinin teşhis edilmesini beklerken bizimle çok yakından ilgilendi. Bu bizi o gün çok duygulandırdı. Ankara'dan dönünce de Kızılay'a bir miktar maddi yardımda bulunduk. Elazığ depreminde de Kızılay canla başla mücadele etti. Eşim Huriye, Elazığ depreminin ardından 'artık zamanı geldi. Gün Kızılay'a sahip çıkma günü. Dairemizi Kızılay'a bağışlayalım' dedi. Bunun üzerine Ankara'daki daireyi Kızılay'a bağışladık, istediği şekilde tasarruf edebilir. Çünkü bir yerde deprem oluyor oraya Kızılay koşuyor, sel oluyor Kızılay gidiyor, El bab'ta Afrin'de hep Kızılay var. Kızılay'ı siyasete alet edenler utansın. Biz şehit ailesi olarak her zaman Kızılay'ın arkasındayız. Biz bu bağışla kızımızın vadini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz Bizim arkamızda devlet var. Biz devletimizden memnunuz. Devletimizin bize yaptığının yanında bizimkisi bir hiç kalır" diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ



Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş'ın televizyonda Kızılay'a saldırarak linç etmeye çalıştığını da belirten şehit Babası Yahya Kemal Yiğit "Çıkmış televizyona, Kızılay'ın 15 bin dolara merkez kiraladığını, çocukken zarf içinde para yardımında bulunduklarını falan söylüyor. Bu adam şimdiye kadar Kızılay'a kaç lira para yardımında bulunmuş. Söylesin parasını ben ona iade edeyim. Çünkü böyle zor bir günde Kızılay'ı hedef alanların yardımına bu milletin ihtiyacı yok. Ne kadar yardım ettiyse gelsin parasını benden alsın" diye konuştu.

ÜÇ ARKADAŞ BİRLİKTE ŞEHİT OLDULAR



15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit, 23 yaşında ve henüz 10 aylık polis memuruydu. Gazi Üniversitesi Resim Bölüm Öğretmenliği bölümünde öğrenciyken Polis Akademisi'ni kazandı iki okulu birlikte bitirdi. Cennet, darbe girişimi sırasında resim öğretmenliği bölümünden sınıf arkadaşı da olan komiser yardımcısı Gülşah Güler ve Marmara Üniversitesi İç Mimarlık'ta okurken polis olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay ile birlikte mühimmat almak isterlerken şehit oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AZİZE ÇELİK'LE GÖRÜŞTÜ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki 6.8'lik depremde 17 saat sonra UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin uğraşları sonucu enkazdan çıkarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü. Anadolu Medya Ödülleri töreninin ardından Azize Çelik'le telefonla görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mevlam sizleri gerçekten korudu. Sizleri millete bağışladı. Çok büyük bir imtihandan geçtik. Allah yardımcımız olsun" dediği öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU BİR MAHMUD KADAR OLAMADI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem ile ilgili çıkışlarını da eleştiren şehit babası Yahya Kemal Yiğit, "Samimi olmadıkları her hallerinden belli. Oturduğu yerden ahkam kesiyor. Bir de utanmadan çıkıp 'Deprem paraları nereye gitti' diye hesap soruyor. Kılıçdaroğlu'nun ülkelerine geri göndereceğim dediği Suriyeliler parmaklarıyla enkaz kazıp bizim vatandaşımızı kurtarıyor. Kılıçdaroğlu ise İdlib'ten gelenlere terörist diyor. O Mahmud, İdlib'ten gelip burada enkazdan yaralılarımızı kurtardı. Kılıçdaroğlu onun kadar da olamadı. Gitti, İstanbul'da partisinin ilçe başkanları toplantısında konuştu. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dostlar alışverişte görsün hesabı gelip deprem bölgesinde geziyor. Sonra gidip Palandöken'de zevki sefa yapıyor" dedi.

(Sabah gazetesi)