02 Kasım 2019 Cumartesi 16:48:54 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:06:26
Şehir Hatları seferleri iptal! Boğaz trafiğe kapatıldı
Şehir Hatları, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı nedeniyle boğaz trafiğinin kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatlarının Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16.00 itibarıyla iptal edilmiştir." denildi.
AA
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