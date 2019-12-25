2019 SEGEM sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 21 Aralık Cumartesi günü düzenlenen Sigorta Hakemi ve İtiraz Hakemi sınavlarına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. SEGEM sınav sonuçları 2019 belli oldu mu? SEGEM sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu süreçte SEGEM sınav soru ve cevapları erişime açılmış olup adaylar sınav sorularına, 27 Aralık 2019 saat 17:30’a kadar, gerekçesini belirtmek suretiyle itiraz edebilecektir. Bu tarihten sonra gelen itirazlar dikkate alınmayacaktır. SEGEM sınav sonuçları 2019 ile ilgili son gelişmeler ve SEGEM tarafından yapılan açıklamalar haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEGEM SINAV SONUÇLARI 2019 BELLİ OLDU MU?

Sınav sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını, SEGEM'in internet sitesinden takip edebilirsiniz. Sınav sonuçları açıklanmadan sorgulama yaptığınızda, daha önce girmiş olduğunuz sınav sonuçlarını görebilirsiniz.

SEGEM SINAV SONUÇLARI 2019 NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik numarasının yanı sıra, SEGEM’e bildirilen e-posta adreslerine gönderilecek doğrulama kodu girilerek ulaşılabilecektir. Sınav sonuçları bölümünde, T.C. Kimlik numarasının girilmesi ve “Kod Gönder” butonuna basılmasını takiben, ekranın alt tarafında, doğrulama kodunun gönderileceği e-posta adresinin bir bölümü belirmektedir. Bu adrese gönderilen doğrulama kodunun, sınav sonuçları sayfasındaki ilgili bölüme yazılıp “Sorgulama” butonuna basılması sonrasında sınav sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

SEGEM SINAV SONUÇLARI 2019 İTİRAZ

Adaylar sınav sorularına, 27 Aralık 2019 saat 17:30’a kadar, gerekçesini belirtmek suretiyle itiraz edebilecektir. Bu tarihten sonra gelen itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SEGEM SINAV SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bu genel bir bilgilendirmedir. Sınav sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını, internet sitemizden takip edebilirsiniz. Sınav sonuçları açıklanmadan sorgulama yaptığınızda, daha önce girmiş olduğunuz sınav sonuçlarını görebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, sınav sonuçlarının sadece T.C. Kimlik numarası girilerek kontrol edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik numarasının yanı sıra, SEGEM’e bildirilen e-posta adreslerine gönderilecek doğrulama kodu girilerek ulaşılabilecektir.

Sınav sonuçları bölümünde, T.C. Kimlik numarasının girilmesi ve “Kod Gönder” butonuna basılmasını takiben, ekranın alt tarafında, doğrulama kodunun gönderileceği e-posta adresinin bir bölümü belirmektedir. Bu adrese gönderilen doğrulama kodunun, sınav sonuçları sayfasındaki ilgili bölüme yazılıp “Sorgulama” butonuna basılması sonrasında sınav sonuçlarına ulaşılabilmektedir.

Doğrulama kodu gönderimi esnasında yaşanan bir takım sorunlar sebebiyle, aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması önem arz etmektedir.

1- SEGEM sistemine bildirilen e-posta adreslerinde hotmail, yahoo, gmail, outlook, msn gibi uzantıları bulunan adayların, gönderilen doğrulama kodunu Gelen Kutusu’nun yanı sıra Önemsiz ve SPAM gibi klasörlerde de kontrol etmeleri,

2- (1) no.lu açıklamadaki dikkat uyarısına rağmen doğrulama kodu alamayanların, segem.org.tr adresindeki “Üyelik Girişi” kısmından hesaplarına giriş yapmaları ve karşılarına gelen “Başvuru Bilgilerim” başlıklı ekrandan girdikleri sınavı seçerek açılacak yeni ekranda yer alan iletişim bilgileri kısmından e-posta adreslerini kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeyi (e-posta adresinde bir hata varsa bunu düzeltme/yeni bir e-posta adresi tanımlama gibi) yaparak “Kaydet” tuşuna basıp, sistemden çıkmaları ve sınav sonuçları sayfasına giderek yeni bir doğrulama kodu gönderilmesini talep etmeleri,

3- (1) ve (2) no.lu açıklamalardaki yöntemlerin denenmesine rağmen hala doğrulama kodu alamayanların ise bilgi@segem.org.tr adresine T.C. Kimlik numarası, ad-soyad, adres, telefon bilgilerini ileterek başvurmaları,

4- SEGEM sistemine bildirilen e-posta adreslerinde, Kurumsal Mail Adresi bulunan adayların (banka çalışanları gibi), gönderilen doğrulama kodunu Gelen Kutusu’nun yanı sıra Önemsiz ve SPAM gibi klasörlerde de kontrol etmelerine rağmen alamamaları durumunda, kurumlarının bilgi işlem departmanına “segem.org.tr” uzantılı e-posta adreslerinin “güvenilir” listesine alınmasını talep etmeleri,

5- Çalıştığı bankadan ayrılmış olması sebebiyle e-posta adresi değişen veya e-posta adresine ait şifreyi unutan adayların, bilgi@segem.org.tr adresine, T.C. Kimlik numarası, ad-soyad, adres, telefon ve yeni e-posta adresi bildirerek, değişiklik taleplerini, gerekçesiyle birlikte iletmeleri,

6- SEGEM sistemine bildirilen e-posta adresi ve buna ait şifrenin, sertifika basımı ve/veya başka bir sınav sonucu öğrenme gibi işlemlerde tekrar kullanılacak olması sebebiyle, adayların sistemimize bildirdikleri e-postaya ait şifreyi unutmamaları veya unutmamak için gerekli önlemleri almaları,

7- Yukarıda belirtilen tüm uyarılara/işlemlere rağmen sınav sonucunu öğrenemeyen adayların SEGEM’e telefon ile ulaşmaları önemle rica olunur.