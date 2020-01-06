Sefirin Kızı Melek kimdir? Sefirin Kızı Beren Gençalp kaç yaşında?
Sefirin Kızı yeni bölümleri izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler dizi oyuncuları ile ilgili bilmediği detayları merak ediyor. Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken oyuncular arasında Nare ile Sancar'ın kızı Melek de yer alıyor. Babasının kendisinden 8 sene habersiz bir şekilde, Nare'nin kızı olarak büyütülen Melek izleyenleri hem güldürüyor, hem de yürekleri burkuyor. Sefirin Kızı Melek kimdir? Sefirin Kızı Beren Gençalp kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp hakkında merak edilenler haberimizde..
Sefirin Kızı Melek kimdir? Sefirin Kızı Beren Gençalp kaç yaşında? merak ediliyor. Sefirin Kızı yeni bölümleri izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Sefirin Kızı dizisinde dikkat çeken oyuncular arasında Nare ile Sancar'ın kızı Melek de yer alıyor. Babasının kendisinden 8 sene habersiz bir şekilde, Nare'nin kızı olarak büyütülen Melek izleyenleri hem güldürüyor, hem de yürekleri burkuyor. Sefirin Kızı'nın Melek'i Beren Gençalp hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
BEREN GENÇALP KİMDİR?
Beren Gençalp 11 Kasım 2011 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Oyunculuk ajansına kayıt olduktan sonra Sefirin Kızı seçmelerine katılan Beren Gençalp, Melek rolüne en uygun oyuncu olduğu düşünülerek Sefirin Kızı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daha önce oyunculuk deneyimi bulunmayan Beren Gençalp ekrana ilk iki bölümü ile gelen Sefirin Kızı dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşıyor.
SEFİRİN KIZI MELEK KİMDİR?
Dizide hayat verdiği Melek karakteri ile bir anda herkesin dikkatini çeken Beren Gençalp dizide küçük yaşına rağmen olgunlaşmış annesi Nare'yi çok seven ama bir taraftan da uzun yıllardır babasını görmeyen ve onu çok merak eden bir kızı canlandırıyor.
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