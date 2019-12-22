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22 Aralık 2019 Pazar 13:07:53 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 13:09:31

Sefirin Kızı hikayesi nedir? Sefirin Kızı hangi gün hangi kanalda?

Sefirin Kızı hikayesi nedir? Sefirin Kızı hangi gün hangi kanalda? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Geçen hafta Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı, izleyicilerin beğenisini topladı. Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Aktürek'in başrol oynadığı Sefirin Kızı ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Diziyi izleyen ve takip etmek isteyen seyirciler Sefirin Kızı hikayesinin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Sefirin Kızı hikayesi nedir? Sefirin Kızı hangi gün hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Sefirin Kızı dizisi yoğun ilgi görüyor. İzleyiciler "Sefirin Kızı hikayesi nedir? Sefirin Kızı hangi gün hangi kanalda?" sorularının yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı, güçlü kadrosu ve hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitledi. Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Aktürek'in başrol oynadığı Sefirin Kızı ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Sefirin Kızı destanı da merak konusu oldu. Sefirin Kızı hikayesi nedir? Sefirin Kızı hangi gün hangi kanalda? sorularının yanıtını sizler için derledik.

SEFİRİN KIZI HİKAYESİ NEDİR?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. 

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir. 

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı, Pazartesi günleri saat 20:00'de Star Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor.

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM FRAGMANI


 

SEFİRİN KIZI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Nare kızı için çıktığı uçurumdan yine kızı için iner. İnerken, nişan yüzükleri olan deniz kabuğunu ve senelerdir sakladığı kırmızı kuşağı Sancar’ın ayaklarının dibine bırakır. Nare’nin destanla da, Sancar’la da işi bitmiştir.

Öldürdüğünü sandığı adamın yaşadığını ve hapse girmeyeceğini öğrenen Nare’nin artık tek amacı vardır. Kızını Sancar’dan geri alacak ve Sefirin kızıyla Yarıcının oğluna cehennem olan bu toprakları, kızına memleket yapacaktır.

Ama elbette Sancar kızını vermez, Nare meleğini göremez bile. Artık ne destan vardır ne yalan; yaman bir savaştır davulları vurulan.

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