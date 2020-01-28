Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayında mı? Sefirin Kızı fragman izleme linki

Star Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Sefirin Kızı 6. bölüm dün akşam ekranlara geldi. İzleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı'nın 6. bölümünde Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybetti. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıktı. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kaldı. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.. Dizi hayranları şimdi heyecanla 7. bölüm fragmanını ne zaman yayınlacağını araştırıyor. Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı izleme linki haberimizde.

SEFİRİN KIZI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı 7. bölüm, 2 Şubat Pazartesi akşamı saat 20:00'de Star Tv'de ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Sen bana masumken inanmadın, ben sana suçluyken bile inandım!”

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.