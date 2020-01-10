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10 Ocak 2020 Cuma 10:35:30 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 10:36:46

Sefirin Kızı 4. bölüm 2. fragmanı yayında! Sefirin Kızı fragman izleme linki

Sefirin Kızı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı fragman izleme linki arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Bu hafta yılbaşı haftası olması nedeni ile Pazartesi günü dizinin yeni bölümü ekranlara gelmemişti. İzleyicilerin büyük bir heyecanla 4. bölüm 2. fragmanı çıktı. Sefirin Kızı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı fragman izleme linki haberimiz içerisinde yer alıyor..

Sefirin Kızı 4. bölüm 2. fragmanı yayında! Sefirin Kızı fragman izleme linki yoğun ilgi görüyor. Star Tv'nin yeni dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrol oynadığı Sefirin Kızı'nın 4. yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmemişti. Ocak ayının ilk haftası yılbaşı tatili olması nedeni ile yayınlanmayan Sefirin Kızı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Sefirin Kızı 4. bölüm tarihi ve yeni bölüm 2. fragmanı haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM YENİ FRAGMAN

Sefirin Kızı dizisinin 4. bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nare "Senin ellerin başkasını severken, Nare'nin elleri destanı siliyor." diyerek ağaca kazınan isimlerini siliyor. Sefirin Kızı 4. bölüm 2. fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN.
 

SEFİRİN KIZI 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 
 
Sefirin Kızı yeni bölümüyle 13 Ocak Pazartesi 20.00'da Star ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven... 

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

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