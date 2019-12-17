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17 Aralık 2019 Salı 12:09:52 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 12:11:19

Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?

Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. İzmir Seferihisar'da yaşayan vatandaşlar proje kapsamında TOKİ tarafından yapılacak konutlara başvuruların nereden ve hangi tarihlerde yapılacağını öğrenmek istiyor. Seferihisar TOKİ konut başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Seferihisar TOKİ konutları 2020 yoğun ilgi görüyor. Seferihisarlılar TOKİ tarafından yapılacak konutlar için başvuruların nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? 2020 Seferihisar TOKİ konut başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 

SEFERİHİSAR TOKİ KONUTLARI NASIL OLACAK?

“Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında İzmir'e bağlı Seferihisar ilçesinde toplam 1000 konut inşa edilecek. Konutlardan 700 adeti 2 oda 1 salon tipinde, 300 adeti ise 3 oda 1 salon tipinde olacak. Konutlar, yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olacak. Konutların,  adet, brüt m²,  net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

SEFERİHİSAR TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Başvurular 16 Aralık, 15 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek.

2+1 dairelere başvurmak isteyenler 500 TL, 3+1 dairelere başvurmak isteyenler ise 1000 TL başvuru bedeli ödeyecek.

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

SEFERİHİSAR TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

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