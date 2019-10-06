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06 Ekim 2019 Pazar 15:41:37 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 15:46:14

'SEDA' ilk ihracat görevine hazır

Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Pakistan denizaltılarının modernizasyonu sözleşmesinde, geliştirilen milli sistemler teslimat aşamasına geldi.

Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuna yönelik proje kapsamında STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), denizaltıların tasarım ve üretimini gerçekleştiren Fransız DCNS Tersanesi ile son ana kadar zorlu ve uzun bir rekabete girdi. STM, Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı tarafından teknik ve ticari olarak üstün bulundu ve ana yüklenici seçilerek 2016'da sözleşme imzalandı. 2018 yılında ise sözleşme ikinci denizaltıyı kapsayacak şekilde genişletildi.

Projeyle ilk defa bir yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firması ana yüklenici olarak seçildi. Bu sayede ilk kez denizaltı tasarım, mühendislik hizmetleriyle çeşitli sistemlerin ihracatına kapı aralandı.

Modernizasyon faaliyetleri kapsamında denizaltı gemisinin tüm sonar süiti, periskop sistemleri, komuta kontrol sistemiyle radar ve elektronik destek sistemleri değiştiriliyor. Mevcut silah konfigürasyonunun değiştirilen sistemlerle entegrasyonunun da gerçekleştirileceği proje kapsamında HAVELSAN'ın ürünleri ihraç ediliyor.

Türk savunma sanayisi şirketleri sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını başarıyla yerine getiriyor. Denizaltılar için HAVELSAN tarafından geliştirilen Komuta Kontrol Sistemi'nin fabrika kabul testleri başarıyla sonuçlandı.

HAVELSAN tesislerinde gerçekleştirilen fabrika kabul testlerine, STM ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli de katılım sağladı. Projede denizaltıların Sonar Süit, Veri Dağıtım Sistemi, Savaş Yönetim Sistemi ve Torpido Atış Kontrol Sistemleri'ni içeren tüm Komuta Kontrol Sistemi'nin tasarım ve üretimi, HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca HAVELSAN'ın öz kaynaklarıyla geliştirdiği Milli Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı olan Kaşif, Komuta Kontrol Sistemi'nin altyapısında kullanılıyor.

Türk teknolojileriyle 2020'de denizde

Denizaltılara entegre edilecek olan ve HAVELSAN tarafından geliştirilen Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol Sistemi (SEDA) Türkiye'nin bu alandaki ilk ihracatı olacak. Sistem, denizaltıya kurulmak üzere bu ay Karaçi tersanesine intikal ettirilecek. Proje kapsamında modernize edilecek ilk denizaltı olan PNS Hamza'nın 2020'de denizlerde görev yapması planlanıyor.

HAVELSAN, toplam 3 denizaltının modernize edilmesi hedeflenen projede, 3 yıldan kısa bir sürede denizaltının beyni ve sinir sistemi olarak tabir edebilen Komuta Kontrol Sistemi ve Veri Dağıtım Sistemi'ni teslim edecek.

AA

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