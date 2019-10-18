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18 Ekim 2019 Cuma 15:56:02 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:56:46

Seçimde kadın görevlinin başörtüsünü çekene ceza

Kadıköy'de, 2018'deki Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçiminde, siyasi parti temsilcisi olarak bir okulda bulunan Zeynep Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri iddiasıyla yargılanan 2 kadından biri 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde siyasi parti temsilcisi olarak bir okulda bulunan Zeynep Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri iddiasıyla yargılanan 2 kadından biri 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Sühendan Göy ile Emel Oral katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurumu üyesi Zeynep Yıldırım ile avukatı da katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıkların avukatı Arzu Acımaz, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Emel Oral'ın "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlemediğinin sabit olduğu gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Mahkeme, diğer sanık Sühendan Göy'ün ise "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını, lehine takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 5 aya indirdi. Sanığın kişiliğini, ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak hapis cezasını 3 bin lira adli para cezasına çeviren mahkeme, bunun da 20 eşit taksitte ödenmesini kararlaştırdı.

"Hak yerini buldu"

Mahkemenin kararına ilişkin açıklama yapan AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahıkan, "Hak yerini buldu. Bu dava sadece partimiz mensubu başörtülü kardeşimize değil onun şahsına, onuruna ve dini değerlere yapılmış bir saldırıyla ilgili olması nedeniyle çok önemliydi. Bu çirkin saldırının hukuk önünde karşılıksız kalmaması gerekirdi." dedi.

Baskıcı ve tahammülsüz zihniyetle mücadelelerinin devam ettiğini aktaran Ahıkan, "İlçe yönetim kurulu üyemize karşı işlenen bu nefret suçunun karşısında olduk ve davanın sonuna kadar takipçisi olduk. Başörtüsünden dolayı kişisel hak ve özgürlüğüne saldırarak uygulanan şiddet, bir tahammülsüzlük ve baskıcı zihniyetin tezahür halidir." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Zeynep Yıldırım'ın 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sırasında, siyasi parti temsilcisi olarak Kadıköy Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda görevli olarak bulunduğu anlatılmıştı.

Söz konusu okula oy kullanmak amacıyla gelen sanıklar Emel Oral (89) ve Sühendan Göy (77) ile müşteki Zeynep Yıldırım arasında tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, bu sırasında sanıkların müşteki Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri, araya giren kişilerin sanıklara engel olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda sanıklar Emel Oral ile Sühendan Göy'ün üzerilerine atılı "kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işledikleri savunularak, üçer aydan dokuzar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

(AA)

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