"Seçim döneminde tiyatro oynamışlar"

Başkan Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti. Seçim döneminde CHP’li belediye başkan adayları ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun her konuda atıp tuttuklarına dikkat çeken Erdoğan, “Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? Kimseyi işten çıkarmayacağız demiyor muydu? Şu anda çıkarıyorlar.

BİZİM DE YAPACAKLARIMIZ VAR

Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik, Bay Kemal ‘Namus sözü’ diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Adaylardan bazıları seçimi kazandıklarında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Hep işleri güçleri yalan. İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor CHP’den ses yok. İzmir’de, Aydın’da, Muğla’da olup bitenler anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor” diye konuştu. Erdoğan, “Böylece ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar kazanınca da bizle ilgisi yok diyecekler. CHP bu senaryolu hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bu sahtekarlıktır, düzenbazlıktır” ifadelerini kullandı.

HER FIRSATTA BULUŞUYORLAR

CHP’nin terör örgütü bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP’li başkanlara destek vermesine tepki gösteren Erdoğan “Her fırsatta bir araya geliyorlar, İstanbul’u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. CHP’nin bölücü örgütü PKK’nın güdümündeki HDP’ye verdikleri destek ve sözleri harfiyen yerine getirdiğini belirten Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır’da kimlerle, neyi konuşuyor? Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve ‘Sizlerle beraberiz’ diyorlar.

HAK ETTİKLERİ CEVABI ALACAKLAR

Bölücü terör örgütlüye ilişkileri nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Bunların ikiyüzlülüğü, nobranlığı millete karşıdır. Bugün milleti kandırdıklarını sananlar gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı alacaklar” dedi. Erdoğan, “Terör örgütüne tavır koyamayanlardan belediye başkanı da, siyasetçi de olmaz” dedi.

KONYA’YA PEŞ PEŞE MÜJDELER

Toplu açılış töreninde coşkulu kalabalığı hitap eden Başkan Erdoğan, “İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz” diyerek ilk müjdesini verdi. Ardından çiftçilere seslenen Erdoğan, “Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı. Şehre bir müjdesi daha olduğunu belirten Erdoğan, “2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik” dedi. Erdoğan ayrıca, 645 milyon lira bedeliyle 88 eserin açılışını da gerçekleştirdi.

Konyalı vatandaşlar çiçeklerle karşıladıkları Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

SİYASET MÜHENDİSLİĞİ TUTMADI

AK Parti’yi bölmek için harekete geçildiğini belirten Başkan Erdoğan, “Bize diş geçiremeyenler birliğimize, beraberliğimize saldırıyorlar” dedi. Erdoğan, “ Vesayetle mücadele sırasında benzer teşebbüslere maruz kalmıştık. Birileri sahaya sürülmeye çalışılmıştır. Bu siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutamadı. Bunların gidebileceği tek yer sandığın en dibi olacaktır” ifadelerini kullandı. Kriz bekleyerek, tehdit ve imalarla siyaset yapılamayacağını belirten Erdoğan, “Gurur, kibir bunlarla yol yürüyenler bir yere varamazlar” diye konuştu.