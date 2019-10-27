Seçim bitti ortaklık bozuldu! CHP-HDP ittifakında işler karıştı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda HDP'yi terör örgütü temsilcisi olarak tanımlarken ağzına geleni de söyledi.

HDP'DEN CHP'YE SİTEM

Veli Ağbaba'nın bu açıklamalarını paylaşan geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibet Yiğitalp; "Siyaset bir günlük, bir aylık değil HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı! Ayrıca mevcut iktidarı eleştirmek adına kimi zaman sözler söyleme gibi bir davranışa düşmeyin zira mevcut hukuksuzlukların bir fiil ortağısınız!" yorumunu yaptı.

PERVİN BULDAN SEÇİMİ HATIRLATTI

Özellikle muhalefet belediye başkanlarının, bu dönemde birlik beraberliği olmadı. Hiç kimse bu bölgede yaşanan haksızlık karşısında bir söz söylemedi.

Bu belediye başkanlarına sahip çıkmadı. Bunu üzülerek söylüyorum.

Oysa biz Türkiye’nin demokratikleşmesi için, büyük bir demokratik ittifakı kurmuştuk. Ve bunu 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, iptal edilen İstanbul seçimleri başta olmak üzere birçok yerde demokrasi ittifakıyla aday göstermedik.

Demokrasi ittifakı kazansın diye o adayları sahiplendik. Bunlar önemliydi. Çünkü biz geleceğe yatırım yapmak istedik.

Fakat bugün Türkiye’nin batısında böylesi durumlar yaşanırken, bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır.

Bu gerçekliği ortaya koymak gerekiyor."