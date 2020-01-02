Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı!
31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP’den Ümraniye belediye başkan adayı olup seçilemeyen Cafer Aktürk İBB'den koltuğu kaptı. Cafer Aktürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.
DHA'da yer alan habere göre, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP’den Ümraniye belediye başkan adayı olup seçilemeyen Cafer Aktürk İBB'de yer kaptı
CAFER AKTÜRK KOLTUĞU KAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler devam ediyor. Son atama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine CHP’den Ümraniye belediye başkan adayı olup seçilemeyen Cafer Aktürk getirildi.
CAFER AKTÜRK KİMDİR?
Şehir Hatları Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne getirilen Cafer Aktürk, 1965 Sivas Zara doğumlu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 2011’de aktif siyasete atılan Aktürk, 2012-2014 yılları arasında CHP ilçe sekreterliği, 2015’ten seçimlere kadar da ilçe başkanlığı yaptı. Sivas Zara Yardımlaşma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeliği ve Zara Dernekler Federasyonu üyeliği bulunan Aktürk, evli ve bir çocuk babası.
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- Seçilemeyen CHP'li Ümraniye Belediye Başkan adayı Cafer Aktürk İBB'de koltuğu kaptı!
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