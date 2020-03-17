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17 Mart 2020 Salı 10:55:42 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 11:07:59

Sebze meyvede 'seç-al' yasaklansın talebi!

Dünyayı alarma geçiren corona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Türkiye'de koronavirüs tehlikesi nedeniyle hükümet tarafından ortaya konulan önlemler sonrası esnaftan önemli bir talep daha geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Toptancı Hal esnafından Cüneyt Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunarak, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa 'seç-al' şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Toptancı Hal esnafından Cüneyt Doğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye çağrıda bulunarak, tüm sebze ve meyve satışlarında tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması ve vatandaşa 'seç-al' şeklindeki satışın yasaklanmasını istedi.
Cüneyt Doğan, semt pazarları, market, manavlarda sebze ve meyve satışında Türk halkının genellikle ürünleri eliyle kontrol edip beğenmediğini geri bırakarak satın aldığını söyledi. Doğan, "Halkımız sebze ve meyveyi seçerek almayı seviyor. Malum şu anda tüm dünyada etkili ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını var. Bu virüsün temas yoluyla bulaştığı söyleniyor. Dolayısıyla tüm market, manav ve pazarlarda sebze ve meyvelerin seç-al yöntemiyle alınması yasaklanmalı" dedi.

Bir kişi domates alırken tek tek elleyip, beğenmediğini geri bıraktığını belirten Doğan, "İkinci bir kişi geliyor aynı şekilde domatesi elleyip bırakıyor. Derken üçüncü kişi gelip o domatesi satın alıyor. Eğer önceki iki kişiden birinde koronavirüs varsa domatese bulaşmış olacak ve virüsün yayılmasına sebep olabilir. Eğer 'seç-al yöntemi devam ederse, vatandaşlarımız aldıkları sebze ve meyve ürünleri, mikrobu öldürme özelliği olduğu için mutlaka sirkeli suyla yıkamalıdır" diye konuştu. Doğan, tezgahtarların steril eldiven kullanmasının sağlanması gerektiğini de vurguladı.

'SATIŞLARIMIZ SEÇME OLMAZSA DÜŞER'

Sebze ve meyvelerde, 'Seç-al' yönteminin yasaklanma önerisi pazar esnafında karşılık bulmadı. Antalya'nın Uncalı Semti'ndeki Pazartesi Semt Pazarı'nda tezgah açan Ercan Ceylani, "Biz de bunu isteriz ama vatandaş bunu tercih etmez" derken 15 yıllık pazarcı Arif Zeybekoğlu, "Antalya'da bu sistem olmaz, yasaklanmaz. Bizim satışlarımız seçmece olmazsa düşer. Halk bizim seçip paketlememizi istemez" dedi.

'ANTALYA'DA SEÇME KALKMAZ'

Semt pazarında koronavirüse karşı maskeyle gezen Süleyman Baskın ise öneriyi makul buldu, "Düzgün koyarlarsa seçmeden alırım. Ama maalesef karışık koyuyorlar. Seçerek alırım" diye konuştu. Pazarın 21 yıllık esnafı Bayram Gültekin ise, "Seçmece olmasa daha iyi olur. Bazı müşteriler çok seçmek istiyor. Antalya'da seçmek serbest. Virüs de gelse kıyamet de kopsa Antalya'da seçme işi kalkmaz" dedi.

ÖKSÜRÜKLE DE BULAŞIR

Akdeniz Üniversitesi'nde çalışan semt pazarında alışveriş yapan Burcu Özer ise önerinin koronavirüs dönemine mahsus olduğunu savundu. Özer, "Pazarda seçme her daim olacak. Seçerek almayı tercih ederim. Virüslü insan öksürdüğü zaman virüsü her zaman her türlü bulaştırır. Seçmemek mantıklı gelmedi. Önde farklı arkaya farklı ürün koyarlar. Esnaf sürekli paraya elliyor onun ürünü ellemesi ne kadar mantıklı" dedi.

(DHA)

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