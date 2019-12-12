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12 Aralık 2019 Perşembe 19:20:45 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 19:26:58

Savunma Sanayii İcra Komitesi: Mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirak ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamada "Elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'den yapılan açıklamaya göre; "Elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlanmıştır. Bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği" bir kez daha ifade edilmiştir.

İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmat ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son dönemde sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarıyla sürdürdüğü harekatlarda kullandığı pek çok sistemin Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünler olduğu gündeme getirilerek, yerli ve milli savunma sanayiinin önemi ve değeri bir kez daha vurgulanmıştır.

Yerli ve milli ürünlerimizin performansı düşünüldüğünde; bazı ülkelerin ülkemiz savunma sanayiini kısıtlama veya engelleme girişimlerinin, ülkemizin kendi çıkarları konusunda bağımsız hareket etme yönündeki azim ve kararlılığını etkilemeyeceği bir kez daha ifade edilmiştir. Türkiye tam bağımsız savunma sanayii yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir."

AA

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