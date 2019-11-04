Savunma Sanayii Başkanı: F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" açıklamasında bulundu.
NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 ile S-400'lerin aynı ortamda bulunamayacağı yönündeki argümanlara katılmıyoruz, hukuki açıdan da sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Demir ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesine ilişkin olarak "Temennimiz tekrar projeye dönülmesi yönünde" dedi.
Rusya'dan savaş uçağı alımı iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi:
"Karşı tarafından bir teklifi vardı, bu teklif de bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Konu mali, teknik ve stratejik boyutuyla incelenir, hemen karar vermek gibi bir şey söz konusu değil. Çok geniş bir analiz yapmak lazım, bu yüzden hemen yarın alıyoruz gibi bir hükümde bulunmak mümkün değil."
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