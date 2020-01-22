Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: HGK-83 seri üretime geçiyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından önemli açıklamada bulundu.

HvKK’nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini arttırdıklarını belirten Demir, "Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip muhimmata çevirmek için Tubitak Sage'ın geliştirdiği HGK-83 muhimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" dedi.