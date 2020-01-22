22 Ocak 2020 Çarşamba 11:14:05 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:36:49
Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: HGK-83 seri üretime geçiyor
Savunma Sanayii Başkanı, "HvKK’nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini artırıyoruz. HGK-83 muhimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" açıklamasında duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından önemli açıklamada bulundu.
HvKK’nın ihtiyaçlarına göre mühimmat çeşitliliğini arttırdıklarını belirten Demir, "Mk-83 bombasını havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip muhimmata çevirmek için Tubitak Sage'ın geliştirdiği HGK-83 muhimmatının kalifikasyon testleri tamamlandı, artık seri üretim için hazır" dedi.
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- Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: HGK-83 seri üretime geçiyor
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