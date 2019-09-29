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29 Eylül 2019 Pazar 20:13:34 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 20:56:32

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Projede yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir

Savunma Sanayii Başkanı Demir MİLGEM Projesi'ne ilişkin, "Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Projesi kapsamında başkanlığımıza verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalanmış olup, projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir." dedi.

Demir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde yaptığı konuşmada, milli savunmanın en önemli unsurlarından biri olan ve milli savaş gemisi projesi olan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi TCG Kınalıada'nın hizmete alınmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak gemilerin teminini kapsayan MİLGEM Projesi'nde bugüne kadar Heybeliada, Büyükada ve Burgazada gemilerinin hizmete alındığını anımsatan Demir, "Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Proje'si kapsamında başkanlığımıza verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalanmış olup, projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirilmiştir." şeklinde konuştu.

Proje kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ana yükleniciler olarak STM ile başta Ana Tahrik Sistemi olmak üzere Platform Sistemleri ve Dizayn Hizmetlerine yönelik, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile de Savaş Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme imzalandığını kaydeden Demir, şöyle devam etti:

"ASELSAN silah ve sensör sistemlerini, HAVELSAN ise Advent Savaş Yönetim Sistemini sağlamaktadır. Bu firmalarımızın altında ise alt yüklenici olarak 50'yi aşkın yerli firma görev yapmaktadır. Daha önceden inşası yapılan MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik ettiğimiz bir deniz füzesinin yanında, ayrıca ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzemiz kullanılacaktır. Bu da büyük bir gurur olacaktır. Tüm bu özellikleriyle ve kendine özgü tasarımıyla MİLGEM Projesi'nin "ADA" Sınıfı Korvetleri, özellikle gemi inşa, su altı akustiği, savaş sistemleri ve elektronik harp gibi konularda, Türk Savunma Sanayisine önemli altyapı ve bilgi birikiminin kazandırılmasına büyük katkılar sağlamıştır. ADA Sınıfı Korvetlerin devamı niteliğindeki İ-Sınıfı Fırkateynlerin ilki olan MİLGEM Projesi'nin Beşinci Gemisinin inşasına hali hazırda İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlanılmıştır. Söz konusu gemiler ve denizaltıların ihtiyaç duyduğu sistem, alt sistem, cihaz ve ekipmanın yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi suretiyle özel sektör, yan sanayi ve KOBİ'lere de çok çeşitli iş alanları ortaya çıkartılmakta ve ülke olarak topyekun bir kalkınma hamlesi gerçekleştirilmektedir."

Demir, Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvet projesi 1. gemisinin sac kesiminin de hayırlı olmasını diledi.

(AA)

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