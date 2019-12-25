Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 için oturup ağlayacak değiliz

  • Bist 100
    113548
  • Dolar
    5,9384
  • Euro
    6,5978
  • Altın
    285,1330
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'da küçük çocuğa otomobil kullandıran sürücü sosyal medyada büyük tepki topladı İstanbul'da küçük çocuğa otomobil kullandıran sürücü sosyal medyada büyük tepki topladı
İstanbul'da küçük çocuğa otomobil kullandıran sürücü sosyal medyada büyük tepki topladı İstanbul'da küçük çocuğa otomobil kullandıran sürücü sosyal medyada büyük tepki topladı
Asgari ücret son dakika gelişmesi: 2020 Asgari ücret 4. toplantısı saat kaçta? Asgari ücret son dakika gelişmesi: 2020 Asgari ücret 4. toplantısı saat kaçta?
Son 10 yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı Son 10 yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı
Canlı yayında muhabirin büyük ikramiye sevinci kursağında kaldı Canlı yayında muhabirin büyük ikramiye sevinci kursağında kaldı
Sinan Aygün-Mansur Yavaş arasındaki rüşvet tartışmasına Başkan Erdoğan'dan ilk yorum Sinan Aygün-Mansur Yavaş arasındaki rüşvet tartışmasına Başkan Erdoğan'dan ilk yorum
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri basamaklandırılacak
Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı Müzebüs, 16 yılda yarım milyon öğrenciye ulaştı
'11. Edebiyat Festivali' 26 Aralık'ta başlayacak '11. Edebiyat Festivali' 26 Aralık'ta başlayacak
Kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı Kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Canlı yayında talihsizlik Canlı yayında talihsizlik
Yerli süper kahramanlar dünyayı değil 'insanlığı' kurtaracak Yerli süper kahramanlar dünyayı değil 'insanlığı' kurtaracak
2015 yılında Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Alper Taş'tan olay itiraf: Dediler ki sen bir cuma namazında görün 2015 yılında Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Alper Taş'tan olay itiraf: Dediler ki sen bir cuma namazında görün
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde
Noel nedir, neden kutlanır? Noel tebrik mesajları, noel baba resimleri sizlerle... Noel nedir, neden kutlanır? Noel tebrik mesajları, noel baba resimleri sizlerle...
2015 yılında Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Alper Taş'tan olay itiraf: Dediler ki sen bir cuma namazında görün 2015 yılında Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Alper Taş'tan olay itiraf: Dediler ki sen bir cuma namazında görün
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın yapılacak
Terör örgütü lideri şirin görünmek için Noel'i kutladı Terör örgütü lideri şirin görünmek için Noel'i kutladı
Türkiye karşıtı ittifakta çatlak! Görüşmeler başarısız oldu Türkiye karşıtı ittifakta çatlak! Görüşmeler başarısız oldu
Halkbank'tan kredi çekenlere 2020 yılında yüzde 50-100 faiz indirimi Halkbank'tan kredi çekenlere 2020 yılında yüzde 50-100 faiz indirimi
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 11 şüpheliden 10'u yakalandı Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 11 şüpheliden 10'u yakalandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 için oturup ağlayacak değiliz Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 için oturup ağlayacak değiliz
Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:20:14 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:29:10

Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 için oturup ağlayacak değiliz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir F-35 ambargosu için önemli açıklamarda bulunarak, 'Vermedikleri zaman oturup ağlayacak değiliz.Takvime baktığımız zaman, Mill Muharip Uçağı’nın motor olayı en ön plana çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye Gazetesi'ne önemli açıkalamalarda bulunan Başkan Demir ABD ambargosuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

F-35 kriziyle ilgili konuşan Demir, "Oldu oldu, olmadı. Tamam alınmış bir karar, artıları oldu ama vermedikleri zaman da oturup ağlayacak değiliz." ifadelerini kullandı

"TAKVİME BAKTIĞIMIZ ZAMAN MİLLİ MUHARİP UÇAĞI ÖN PLANA ÇIKIYOR"

F-35 krizinde daha çok Milli Muharip Uçağ'nın motorunun ön plan a çıktığını söyleyen Demir, "Galiba diğer unsurları hazır biz bir tek motorunu mu yapamadık? ‘Motoru olsa hemen uçacağız’ gibi algı var kamuoyunda. Yok öyle değil. Motoruyla ilgili çalışma devam edecek ama, Türkiye’nin eskiden var olan uçak tasarım tecrübesinin çoğunu kaybetmişiz. Hızla bu tecrübeyi oluşturmak, bu uçağı dizayn etmek gerekiyor Sadece MMU değil, başka platformlar için de birkaç çeşit motor üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞI'NA ORTAKLIKTA CİDDİYİZ"
 
Başkan Demir, "Ortak aradığımızı söyledik. Ortakla ilgili ciddiyiz. Konuşuyoruz. Belli ülkeler ilgilenirse buna ortak olmalarına hiçbir sakınca yok." dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ