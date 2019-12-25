Savunma Sanayii Başkanı Demir: F-35 için oturup ağlayacak değiliz

Türkiye Gazetesi'ne önemli açıkalamalarda bulunan Başkan Demir ABD ambargosuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

F-35 kriziyle ilgili konuşan Demir, "Oldu oldu, olmadı. Tamam alınmış bir karar, artıları oldu ama vermedikleri zaman da oturup ağlayacak değiliz." ifadelerini kullandı

"TAKVİME BAKTIĞIMIZ ZAMAN MİLLİ MUHARİP UÇAĞI ÖN PLANA ÇIKIYOR"

F-35 krizinde daha çok Milli Muharip Uçağ'nın motorunun ön plan a çıktığını söyleyen Demir, "Galiba diğer unsurları hazır biz bir tek motorunu mu yapamadık? ‘Motoru olsa hemen uçacağız’ gibi algı var kamuoyunda. Yok öyle değil. Motoruyla ilgili çalışma devam edecek ama, Türkiye’nin eskiden var olan uçak tasarım tecrübesinin çoğunu kaybetmişiz. Hızla bu tecrübeyi oluşturmak, bu uçağı dizayn etmek gerekiyor Sadece MMU değil, başka platformlar için de birkaç çeşit motor üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

"MİLLİ MUHARİP UÇAĞI'NA ORTAKLIKTA CİDDİYİZ"



Başkan Demir, "Ortak aradığımızı söyledik. Ortakla ilgili ciddiyiz. Konuşuyoruz. Belli ülkeler ilgilenirse buna ortak olmalarına hiçbir sakınca yok." dedi.