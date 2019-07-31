Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Başkanı İsmail Demir katıldığı canlı yayın programında S-400 konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KOMUTA TAMAMEN TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK"

Ben Bolton'a Osaka'da görüşme biter bitmez gittim ve dedim ki ben uçak mühendisiyim dedim ve kendimi açıkladım. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamıyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var.

Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak."