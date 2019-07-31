Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir S-400'lerle ilgili olarak da "İkinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. Kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz" ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Başkanı İsmail Demir katıldığı canlı yayın programında S-400 konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KOMUTA TAMAMEN TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK"
Ben Bolton'a Osaka'da görüşme biter bitmez gittim ve dedim ki ben uçak mühendisiyim dedim ve kendimi açıkladım. Amerikalılar S-400 ve F-35 bir arada çalışamaz argümanını destekleyecek hiçbir teknik açıklama yapmadı. S-400'ün komutası tamamıyle Türkiye'nin elinde olacak. Bu sistemle Türkiye'nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. S-400'ün balistik füze önleme kabiliyeti yok şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400'lerin balistik füze önleme kabiliyeti var. Bu füzeler tek çeşit değil. Her sistemin kendine göre kısıtlamaları var.
Hisar-A, Hisar-O ve Siper'in teslimatları gelecek yıl kademeli olarak 2021 yılından itibaren teslim edilmeye başlanacak."
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