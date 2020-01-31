Savunma Sanayi Başkanı Demir'den CHP'ye: Altay tankı nedir, prototip nedir? Önce derslerine çalışsınlar

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, SSB ile OSTİM arasında işbirliği protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının "CHP'nin tank palet fabrikası ihalesinin feshi ve kendisinin görevi kötüye kullandığına yönelik iddialarına ilişkin sorusunu cevapladı.

"ÖNCE DERSLERİNE ÇALIŞSINLAR"

Söz konusu ihaleyi son derece şeffaf yaptıklarını dile getiren Demir, "Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz. Savunma sanayisinde onlarca proje ve ihale yapılıyor bunların kendine göre şartları var. Altay tankı nedir, prototip nedir, derslerine çalışsınlar ondan sonra bizle muhatap olsunlar." ifadesini kullandı.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Demir, Altay tankının motoruna ilişkin siyasi arenadaki gelişmeleri de takip ettiklerini söyledi. Türkiye ile Almanya arasında yapılan görüşmelere işaret eden Demir, "(Almanya'dan tank motoru temini) Konu, siyasi zeminde gündeme getirildi. Bu konuyla ilgileneceklerini belirttiler. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konuda negatif geri dönüş olmadı. Yapılan görüşmelerde mesaj alındı, üzerinde çalışacakları söylendi." dedi.

Altay tankının envantere giriş zamanına ilişkin soru üzerine Demir, "İhalede T0 başlangıç şartı vardır, verilen prototip içinde kullanılan komponentler vardır. Eğer bu komponentleri sağlayamıyorsanız projeye başlayamazsınız. T0 imzayla başlayacak ümidimiz vardı ama bu konuda spekülasyon yapanların önümüze çıkan dış engeller için hiçbir yorum yapmaması manidardır." değerlendirmesinde bulundu.