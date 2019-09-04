Savunma Sanayi Başkanı Demir: F-35 konusunda şu an top ABD'de

  • Bist 100
    99765.4
  • Dolar
    5,6718
  • Euro
    6,2522
  • Altın
    280,2210
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı Sevgi Evi'nde kalan kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı
Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor
AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası AÖL ek sınav sonucu ne zaman belli olur? AÖL ek sınav sonucu sorgulama sayfası
Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı Şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı Son Dakika: Azez'deki patlamanın failleri yakalandı
Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır Cumhuriyet Kadınları Derneği: HDP derhal kapatılmalıdır
Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü Lazar Markovic eski takımı Partizan'a döndü
Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi
Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı Konya'ya 1 milyar avroluk metro yatırımı
KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı KDK'den 'yüksek lisans sınavı' kararı
EURO2020 Eleme maçları başlıyor EURO2020 Eleme maçları başlıyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti Ersoy Dede, Ahmet Davutoğlu'nun amacını yazdı: Hedef yeni parti değil Erdoğan'ı devirmekti
Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak Ankara'ya 56 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak
Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
İBB'den bir zam da BELTUR'a! İBB'den bir zam da BELTUR'a!
Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor' Alanyaspor cephesi iddialı: 'Birincilik bizi şaşırtmıyor'
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gençleri yeniden kitapla buluşturdu
Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı Bakan Selçuk açıkladı! O hastalarda geri ödeme oranı artırıldı, 731 milyon lira iyileştirme sağlandı
Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem" Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem"
Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı Ağustos ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı
Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak Chielllini 6 ay sahalardan uzak kalacak
TİM Başkanı Gülle: 2019 ihracat hedefimizi neredeyse yakaladık TİM Başkanı Gülle: 2019 ihracat hedefimizi neredeyse yakaladık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:28:46 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:09:30

Savunma Sanayi Başkanı Demir: F-35 konusunda şu an top ABD'de

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Su-35 ve Su-57'lerle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek, "Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" dedi. Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi. F-35 konusunda şu an top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli. Bu arada, Milli Muharip Uçak için çalışmaları hızlandırdık. Rüzgar testlerine başladık." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BD ile süren F-35 kriziyle ilgili son bilgileri paylaşan Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi. F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarındanız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da incelemelerde bulunduğu Su-35 ve Su-57'lerle ilgili de konuşan Demir, "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" ifadesini kullandı.

Demir, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili, "Yıl sonuna kadar sistemi TSK emrine vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'F-35 KONUSUNDA ŞU AN TOP ABD'DE'

F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz.

Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor. ABD'nin S-400 ile ilgili argümanlarını tartışmak istedik. ABD tarafın bir türlü bu konuları tartışmaya yanaşmadı.

Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık. F-35 konusunda şu an top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

'ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?'

Türkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor. HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap 'Şaka mı yapıyorsunuz?' olacaktır.

F-35 projesinde Türk firmalarının yerine firma bulabilmek için ABD 500-600 milyon dolar tutarında para harcayacak. bunun sonucunda uçak başına ek 8 milyon dolar ek maliyet geliyor.

Milli Muharip Uçak için çalışmaları hızlandırdık. Rüzgar testlerine başladık.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ