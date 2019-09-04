Savunma Sanayi Başkanı Demir: F-35 konusunda şu an top ABD'de

Savunma Sanayii Başkanı Demir, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BD ile süren F-35 kriziyle ilgili son bilgileri paylaşan Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi. F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarındanız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da incelemelerde bulunduğu Su-35 ve Su-57'lerle ilgili de konuşan Demir, "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz" ifadesini kullandı.

Demir, Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili, "Yıl sonuna kadar sistemi TSK emrine vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'F-35 KONUSUNDA ŞU AN TOP ABD'DE'

F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarından biriyiz.

Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor. ABD'nin S-400 ile ilgili argümanlarını tartışmak istedik. ABD tarafın bir türlü bu konuları tartışmaya yanaşmadı.

Batılı ortaklarımızla Hava Savunma alanında çalışma noktasında istekliyiz, kapılarımızı kapatmadık. F-35 konusunda şu an top ABD'de, Türkiye ve ABD sorunun çözülmesi yönünde istekli.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

'ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?'

Türkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor. HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap 'Şaka mı yapıyorsunuz?' olacaktır.

F-35 projesinde Türk firmalarının yerine firma bulabilmek için ABD 500-600 milyon dolar tutarında para harcayacak. bunun sonucunda uçak başına ek 8 milyon dolar ek maliyet geliyor.

Milli Muharip Uçak için çalışmaları hızlandırdık. Rüzgar testlerine başladık.