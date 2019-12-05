05 Aralık 2019 Perşembe 11:23:02 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 11:57:28
Savunma Sanayi Başkanı Demir: 6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik
6 adet Bayraktar TB2'yi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim ettik. Böylece Bayraktar TB2 İHA/SİHA sayımız 98’e ulaştı.
Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6 adet Bayraktar TB2'nin teslim edildiğini duyurdu.
Demir paylaşımında, son teslimle birlikte Bayraktar TB2 sayısının 98’e ulaştığını belirtti.
Demir paylaşımında, son teslimle birlikte Bayraktar TB2 sayısının 98’e ulaştığını belirtti.
Türkiye'nin öncü savunma şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’ler Kara, Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılıyor.
Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.
Ukrayna gibi havacılıkta kritik teknolojilere sahip bir ülkenin ihtiyacını 1 yıldan kısa sürede karşılayan Baykar, Bayraktar TB2'yi daha önce de Katar'a ihraç etmeyi başarmıştı.
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