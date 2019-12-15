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15 Aralık 2019 Pazar 16:55:58 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 17:01:11

Savcının 'intihar' diyerek kapattığı Aysun'un dosyası yeniden açıldı: Terk ettiği erkek arkadaşı gözaltına alındı

İstanbul'da 28 Şubat 2018 yılında 17 metre yükseklikten düştükten sonra yaşamını yitiren Aysun Yıldırım'n dosyası savcılık soruşturmasında 'intihar' denilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek kapatımıştı. Düştüğü pencerede parmak izinin olmamasından yola çıkan ailenin itirazı ile dosya yeniden açıldı. Yapılan DNA incelemesinde Aysun Yıldırım'ın 3 tırnağında bir kişiye ait DNA bulgularına rastlandı.Yapılan DNA incelemesinde ise Aysun Yıldırım'ın üç tırnağında çalıştığı iş yerinin müşterisi olan, terk ettiği erkek arkadaşı O.T.'ye ait DNA bulgularına rastlandı. Avukat Rukiye Leyla Süren'in savcılığa yaptığı başvurunun ardından yurt dışına çıkış yasağı konulan O.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

17 metre yükseklikten düşen Aysun Yıldırım’ın yaşamını yitirmesi kayıtlara önce ‘şüpheli ölüm’ olarak geçti. Savcılık soruşturmasında 'intihar' denilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen dosya 25 Eylül 2018’de takipsizlik kararı sonrası kapatıldı.

Yıldırım ailesinin itirazları üzerine dosyayı inceleyen avukat Rukiye Leyla Süren dosyadaki eksikliklere dikkat çekti. Dosyada Aysun Yıldırım’ın atladığı iddia edilen pencerede Yıldırım'a ait parmak izine rastlanmamıştı. Ayrıca tanıkların HTS kayıtları da dosyada yoktu. Avukat Süren’in itirazıyla takipsizlik kararı kaldırıldı.

Yapılan DNA incelemesinde ise Aysun Yıldırım'ın üç tırnağında çalıştığı iş yerinin müşterisi olan, terk ettiği erkek arkadaşı O.T.'ye ait DNA bulgularına rastlandı. Avukat Rukiye Leyla Süren'in savcılığa yaptığı başvurunun ardından yurt dışına çıkış yasağı konulan O.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"BİZ İNTİHAR ETTİĞİNE HİÇ İNANMADIK"

İki yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini ifade eden Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım, "Dosyamız tekrar açıldıktan ve detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra DNA sonuçları çıktı. Kızımın üç tırnağında DNA bulundu. Bu DNA Aysun'un patronun arkadaşı ve aynı zamanda müşterisi olan kişiye ait. Yakalama kararı çıkarıldı. Biz ailesi olarak intihar ettiğine hiçbir zaman inanmadık. Büyük bir mücadeleden sonra gerçekler su yüzüne çıktı" diye konuştu.

"ÖNCELİKLE ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILMADIĞINI GÖRDÜM"

Avukat Rukiye Leyla Süren, "Aile iki yıldır bir hukuk mücadelesi veriyor. Bunun ilk dönemlerini yalnız başına bu mücadeleyi vermişler. Bütün itirazlar yapılmasına rağmen hem savcılık hem mahkeme olayı intihar olarak kapatmış. Aile başka bir seçenek kalmamıştı. Bunun üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na başvurdular. Dosyayı incelediğimde şunu gördüm. Öncelikle etkin bir soruşturma yapılmadığını gördüm. Bir ceza dosyasında maktul ortadayken hangi soruşturmalar yapılması gerekiyorsa bu soruşturmaların maalesef yapılmadığını, eksik bir inceleme ile 'intihar' denilerek kapatıldığını gördüm" şeklinde konuştu.

"ADALET BAKANLIĞI DA BU OLAYA SESSİZ KALMADI"

Dosyayı inceledikten sonra öncelikle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu söyleyen avukat Süren, şöyle devam etti:

"Dosyanın içine daha çok girdiğimizde örneğin Aysun'un cep telefonun delil listesinde olmadığını, savcılığın listesinde olmamasına rağmen maalesef karakol tarafından aileye kırık bir şekilde sivri bir cisimle kırılmış bir şekilde iade edildiğini fark ettik. Yeni delil sebebiyle tekrar dilekçe vererek tekrar dosyanın açılmasını talep ettik. Adalet Bakanlığı da bu konuya sessiz kalmayarak dosyayı yeniden açtı, yeni bir savcı atandı. Son birkaç aydır yapılan incelemelerle HTS ve baz istasyon kayıtları geldi. En sonunda da Aysun'un üç tırnağının içinde bizim ve ailenin şikayetçi olduğu terk ettiği erkek arkadaşının DNA örnekleri eşleşti."

O.T. HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Yıldırım ailesi, olay anına ve sonrasına yönelik delil saklayan, orada bulunan kişilerle ilgili de suç duyurusunda bulundu. Aysun Yıldırım'ın üç tırnağında DNA'sı bulunan O.T. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

(DHA)

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