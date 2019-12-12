Savcı Sayan'dan ilginç çıkış: Obama da Trump da Ağrılıdır

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ağrı Dağı Paneli'nde konuşan AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'nın önemine vurgu yaptı. Ağrı Dağı'nın kutsal kitaplara konu olduğunu kaydeden Sayan "Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır." ifadelerini tekrarladı.

“TRUMP DA, OBAMA DA AĞRILIDIR”

Ağrı'nın Ağrı Dağı'ndan yeterince faydalanamadığını dile getiren Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Dağı'nın kutsal kitaplara konu olmuş bir dağ olduğunu, yapılacak çalışmalarla şehir olarak, Ağrı Dağı'ndan her alanda faydalanmayı amaçladıklarını kaydetti.



İşte Sayan'ın o açıklamaları;

“Eğer biz dünyanın tanıdığı bu dağdan faydalanıp, dikkatleri bu dağa çekebilirsek, dağcılık konusunda Ağrı'yı bir merkez haline getirebilirsek, inanıyorum ki Ağrı dünyada parlayan bir yıldız olacak. İçişleri Bakanımızdan söz aldık. İnşallah ilk defa bu yıl, Ağrı Dağı eteğinde bir festival düzenleyeceğiz. İnşallah büyük bir coşku ile festivalimiz gerçekleşecek. Bilim insanlarını, dağcılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlaka buraya çekmeliyiz. Ağrı'yı tanıtmalıyız. Ağrı kadim bir kenttir. İnsanlığın doğuş yeridir. Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır."



